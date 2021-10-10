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Глава Туркменистана принял участие в церемонии открытия Национального дня в «ЭКСПО-2020»

Глава Туркменистана принял участие в церемонии открытия Национального дня в «ЭКСПО-2020» 9 октября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия Национального дня во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», которая проходит в Дубае.
В регионе
10 октября 2021 г. 16:28
Глава Туркменистана принял участие в церемонии открытия Национального дня в «ЭКСПО-2020»

9 октября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия Национального дня во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», которая проходит в Дубае.

Как передает Report, в воздушной гавани города Дубая Президента Г.Бердымухамедова тепло приветствовали официальные лица ОАЭ.

В рамках рабочего визита президент Туркменистана провел ряд двусторонних встреч высоко уровня. В частности, в международном аэропорту имени Шейха Аль-Мактума состоялась встреча президента Туркменистана с министром энергетики ОАЭ Сухейлом Мохаммедом Аль Мазруи.

Подчеркнув высокий уровень туркмено-эмиратских отношений, стороны констатировали эффективность двух стран в области энергетики, газохимии и других перспективных направлениях сотрудничества. Особо отмечено, что двустороннее и многостороннее партнёрство Туркменистана и ОАЭ в данных отраслях развивается успешно.

Затем кортеж Президента Туркменистана направился на выставочный павильон «Экспо-2020». Как известно, нынешний общемировой показ в ближневосточном регионе пропагандирует тренд всеобщего объединения разных стран и народов ради планетарного развития.

На центральной площади экспоцентра – Аль-Васл под звуки гимнов двух стран – Туркменистана и ОАЭ состоялась церемония открытия Национального дня Туркменистана. На торжествах также приняла участие государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству и генеральный директор Expo 2020 Dubai Реема Аль Хашеми.

Президент Туркменистана вместе с высокопоставленными лицами ОАЭ осмотрел туркменский павильон, где выставлены достижения государства во всех ключевых сферах национальной экономики. Национальный павильон Туркменистана, расположенный в зоне «Мобильность», является одним из отличительных павильонов Экспо-2020 в Дубае, он работает под девизом «Путешествие в культуру с ахалтекинскими лошадьми». Внутренняя экспозиция смотра всесторонне посвящена теме участия страны.

В ходе ознакомления с национальным павильоном участникам был показан видеоролик, демонстрирующий достижения Туркменистана в области транспорта, строительства, здравоохранения, спорта и культуры. Глава государства обширно ознакомил участников смотра с передовыми направлениями развития страны, а также высокими показателями, достигнутыми Туркменистаном за годы независимости.

Лидер Нации также посетил павильон Объединенных Арабских Эмиратов, где показаны передовые тенденции развития ОАЭ.

По окончании смотра, глава государства направился в Центр приемов Всемирной выставки ЭКСПО-2020.

Здесь состоялись переговоры Президента Туркменистана с заместителем премьер-министра и министром по делам президента ОАЭ Шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном.

В ходе беседы стороны особо отметили конструктивный характер традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, базируясь на принципах взаимного уважения и поддержки, планомерно выводятся на новый, ещё более высокий уровень.

Стороны также обсудили двусторонние отношения в различных сферах взаимовыгодного партнерства, в частности в области экономики, инвестиций и развития в интересах двух дружественных стран и народов.

Также по итогам переговоров подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающий широкий круг вопросов многопланового партнерства Туркменистана и ОАЭ.

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