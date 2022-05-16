Глава Туркменистана поздравил нового президента ОАЭ

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил шейха Мохаммеда бин Заеда Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил шейха Мохаммеда бин Заеда Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Report, туркменский лидер выразил уверенность, что деятельность нового главы ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию братских туркмено-эмиратских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Поздравление в связи с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Заеду Аль Нахайяну направил также председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал вновь избранному президенту крепкого здоровья и больших успехов во всех делах и начинаниях во имя процветания братского народа ОАЭ.