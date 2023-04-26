Глава "Туркменгаз" об освоении "Галкыныш", трубопроводах и перспективах для инвесторов

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом сказал госминистр - председатель Госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов, выступая на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который начал свою работу 26 апреля в городе Дубай (ОАЭ).

По его словам, на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. У Туркменистана имеется мощная ресурсная база, открывающая огромные перспективы для сотрудничества в экономике, в том числе топливно-энергетической сфере. Месторождение "Галкыныш", которое в настоящее время находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации, обладает уникальными запасами газа, которые вместе с расположенными поблизости залежами "Яшлар" и "Гаракель", оцениваются в 27,4 трлн кубометров.

В связи с большой площадью и запасами газа, принята стратегия поэтапного освоения этого месторождения, а каждый этап, в свою очередь, осваивается в контексте конкретных проектов с ориентацией на долгосрочное сотрудничество.

Как отметил Б.Аманов, введенный в эксплуатацию в конце 2009 года магистральный газопровод Туркменистан-Китай, который включает в себя три параллельных линии (А, В и С), пролегающих по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, является флагманом взаимовыгодного транснационального сотрудничества.

Подчеркнув, что потребление газа в Китае растет, он сказал, что согласно достигнутым ранее договоренностям, поставки туркменского природного газа в Китай должны увеличиться до 65 млрд кубометров в год после ввода четвертой линии газопровода. Ее маршрут до КНР будет проложен от границы Туркменистана по территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Он напомнил, что природный газ, добываемый в рамках первого этапа освоения месторождения "Галкыныш", используется в Туркменистане, а также поставляется потребителям в Поднебесной. В рамках первого этапа освоения этого месторождения компании Petrofac, CNPC и Hyundai Engineering обустроили подземные и надземные сооружения по подготовке товарного газа.

Для обеспечения плановых объемов поставки в КНР дополнительно 25 млрд кубометров газа в год планируется ввести в эксплуатацию второй этап освоения месторождения "Галкыныш". В настоящее время ведутся переговоры и согласование деталей контракта о начале бурения скважин и обустройства второго этапа.

В своем выступлении руководитель "Туркменгаз" обратил внимание международных инвесторов на третий этап разработки "Галкыныш", который будет источником для обеспечения поставок 33 млрд кубометров товарного газа в год по проекту международного газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Б.Аманов также отметил, что рамках первой сессии участникам форума будут более подробно представлены результаты совместной работы консультантов из компании GaffneyCline и специалистов "Туркменгаз" по проектированию семи этапов разработки "Галкыныш", в рамках подготовки обновленной геолого-гидродинамической модели месторождения.

Затем он представил вниманию участников форума видеоролик, в котором детально описывается деятельность концерна.

В завершении своего выступления председатель "Туркменгаз" выразил уверенность, что Международный инвестиционный форум станет отличной площадкой для развития и дальнейшего укрепления партнерства между национальными нефтегазовыми компаниями Туркменистана и международными инвесторами.