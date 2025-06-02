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Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в секторе Газа

Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в секторе Газа 10:25
В регионе
2 июня 2025 г. 10:50
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в секторе Газа
Ибрагим Калын

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Халилом Хайе.

Как сообщает Report, об этом информировал "TRT Haber".

Отмечается, что во время телефонного разговора обсуждались переговоры о прекращении огня, проводимые в рамках последних предложений, переданных ХАМАС под руководством специального представителя президента США Стива Уиткоффа.

Стороны подчеркнули совместные усилия Турции и международного сообщества, направленные на прекращение гуманитарной катастрофы и разрушений в секторе Газа.

В рамках обсуждения также поднимались вопросы обмена пленными и обеспечения допуска гуманитарной помощи в Газу.

Кроме того, была подчеркнута важность продолжения переговоров при посредничестве США, Катара и Египта.

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Версия на английском языке Ibrahim Kalin discusses ceasefire in Gaza with Hamas
Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın HƏMAS-la Qəzzadakı atəşkəs məsələsini müzakirə edib

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