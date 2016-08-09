​Глава Татарстана примет участие во встрече Путина и Эрдогана

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие во встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербурге, cообщает Report со ссылкой на ProKazan.

Ожидается, что во время переговоров пройдет, в частности, обсуждение проекта "Турецкий поток", который был приостановлен в связи с кризисом в отношениях двух стран.

Также сообщалось, что центральной темой на переговорах между Путиным и Эрдоганом станет ситуация в Сирии.