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    ​Глава Татарстана примет участие во встрече Путина и Эрдогана

    Во время переговоров пройдет, в частности, обсуждение проекта Турецкий поток

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие во встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербурге, cообщает Report со ссылкой на  ProKazan.

    Ожидается, что во время переговоров пройдет, в частности, обсуждение проекта "Турецкий поток", который был приостановлен в связи с кризисом в отношениях двух стран.

    Также сообщалось, что центральной темой на переговорах между Путиным и Эрдоганом станет ситуация в Сирии.

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