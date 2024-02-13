Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Иран

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами нефти, промышленности и заместителем министра иностранных дел страны.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами нефти, промышленности и заместителем министра иностранных дел страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщила пресс-служба главы российского региона.

"Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане. Раиса Республики Татарстан в международном аэропорту Тегерана встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов, заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди Зейгами и другие официальные лица", - указано в сообщении.