О нас

Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Иран

Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Иран Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами нефти, промышленности и заместителем министра иностранных дел страны.
В регионе
13 февраля 2024 г. 21:11
Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Иран

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом, где проведет встречи с министрами нефти, промышленности и заместителем министра иностранных дел страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщила пресс-служба главы российского региона.

"Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане. Раиса Республики Татарстан в международном аэропорту Тегерана встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов, заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди Зейгами и другие официальные лица", - указано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
13 февраля 2024 г. 20:46
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
13 февраля 2024 г. 20:26
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
13 февраля 2024 г. 13:12
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
ФотоКонституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
13 февраля 2024 г. 13:06
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 19:48
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:43
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi