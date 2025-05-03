Глава Союза журналистов Армении: В стране усиливается давление на независимые СМИ

В Армении усиливается давление на независимые СМИ, а власть формирует лояльное медиа-поле с помощью внешнего и внутреннего финансирования.

В Армении усиливается давление на независимые СМИ, а власть формирует лояльное медиа-поле с помощью внешнего и внутреннего финансирования.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила глава Союза журналистов Армении Сатик Сейранян в комментарии, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

Сейранян резко раскритиковала представителей медиа-среды, которых она называет журналистами "в белых перчатках". По ее словам, эти люди публично рассуждают об этике и свободе слова, но при этом сами тесно связаны с властями и не раскрывают источников своего финансирования. Она отметила, что именно они первыми выразили тревогу после прекращения поддержки со стороны USAID.

По словам главы Союза журналистов, в преддверии выборов ситуация в стране требует от журналистов особой осторожности, поскольку давление со стороны властей будет только усиливаться. На фоне сокращения внешнего финансирования, власти, по ее словам, начали создавать собственный фонд для поддержки частных медиа, тем самым усиливая контроль над информационным полем.

Она призвала коллег не бояться давления, действовать открыто и быть готовыми к тому, что защищать свои права им придется самостоятельно. Главное оружие, по ее мнению, - профессионализм.

Сейранян также подвергла сомнению данные международных рейтингов, согласно которым Армения якобы улучшила позиции по уровню свободы прессы. С.Сейранян поставил под сомнение данные международных рейтингов, которые якобы свидетельствуют об улучшении позиции Армении в плане свободы прессы:"Важно понимать, кто и какую информацию предоставляет таким организациям, как "Репортеры без граниЦ". Наша практика и взаимодействие с европейскими структурами говорят об обратном". Сейранян напомнила, что Союз журналистов неоднократно заявлял о нарушениях прав работников СМИ, и эти обращения поддерживали международные партнёры.

По ее словам, в стране действуют медиа, которые долгие годы живут за счет внешнего финансирования и фактически обслуживают интересы власти. Именно такие СМИ формируют благоприятный образ в международных отчётах, игнорируя факты давления, цензуры и физического насилия.

Сейранян напомнила, что в распоряжении журналистского сообщества есть многочисленные видео доказательства, в том числе - нападение на женщину-журналиста в парламенте Армении по приказу спикера Алена Симоняна, а также регулярные случаи грубого обращения с представителями СМИ со стороны провластных депутатов. Тем не менее в международных оценках вину за происходящее зачастую возлагают на самих журналистов.

"Неужели в условиях давления, угроз и унижения можно говорить о росте свободы слова?" — задалась риторическим вопросом Сейранян.

В заключение она заявила, что пока в стране не будет работающей экономики и реального рынка, говорить о настоящей свободе медиа не приходится. По её словам, действующая власть хорошо знает, как управлять медиапространством через зависимые структуры и "удобные" каналы.