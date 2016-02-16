​Глава Союза зеленых: В Армении нет подходящей территории для строительства АЭС

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Армении нет подходящей территории для строительства атомной электростанции. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции 16 февраля председатель Союза зеленых Армении Акоп Санасарян.

По его словам, ни у одного правительства Армении не было серьезного подхода к ядерной энергетике. У Армении, по убеждению эколога, был очень плохой опыт: Мецаморская АЭС была построена с нарушением всех норм строительства атомных электростанций. "А сейчас принято решение строить новую АЭС. Самая важная задача – это выбор места: во-первых, сейсмичность территории должна быть очень низкой, а на территории, предназначенной для новой АЭС, довольно высокая сейсмичность, 9,5 – 10 баллов", - отметил Санасарян.

Отметим, что начало строительства нового энергоблока намечено на 2018 год.

Напомним, что официальные лица и общественные организации Азербайджана и Турции неоднократно заявляли о том, что Армянская АЭС загрязняет регион радиоактивными отходами, и требовали от международных организаций закрытия станции.