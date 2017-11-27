Глава Совета Европы рассказал о планах по отмене санкций против России

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Совет Европы рассматривает вопрос об отмене санкций против России. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в интервью Financial Times.

Он заявил, что если Москва выйдет из организации, то последней будет нанесён существенный удар. Чтобы этого избежать члены организации рассматривают вопрос отмены антироссийских санкций.

Сейчас Москва требует восстановления права голоса на парламентской ассамблеи СЕ, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права этого голоса Россия лишилась после аннексии Крыма в 2014 году.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте".

"Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция (о правах человека 1949 года) и (Европейский) суд так важны для российских граждан", - пояснил Ягланд.

По его мнению, "это будет и негативное событие для Европы". "У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - убежден руководитель СЕ.