Глава Совбеза России посетит Китай для консультаций по вопросам безопасности

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев 19 сентября посетит Китай.

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев 19 сентября посетит Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении.

Патрушев посетит Китай впервые с начала пандемии. Предыдущий раз он там был в декабре 2019 года, консультации проходили в Пекине и Шанхае.