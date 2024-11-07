Глава Совбеза РФ: Рассчитываем, что работа формата 3+3 активизируется

Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) будет активизирована после министерской встречи в Турции, которая состоялась 18 октября.

Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) будет активизирована после министерской встречи в Турции, которая состоялась 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

"На Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу 3+3. Рассчитываем, что после министерской встречи [в Стамбуле] работа этого механизма будет активизирована", - отметил он.