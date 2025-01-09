Глава Совбеза Ирана: Присутствие внерегиональных сил мешает миру и стабильности в регионе

Достижение мира и стабильности возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию.
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Глава иранского Совбеза выразил готовность Тегерана поделиться с Ереваном научным и технологическим опытом, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства, нанотехнологий и биотехнологий.
Стороны подчеркнули необходимость повышения уровня всесторонних политических, экономических и оборонных связей между двумя странами и выразили удовлетворение прогрессом в сотрудничестве.
Была также отмечена важность расширения взаимодействия в новых областях, таких как строительство нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов.