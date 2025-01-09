Глава Совбеза Ирана: Присутствие внерегиональных сил мешает миру и стабильности в регионе

Достижение мира и стабильности возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию.

Достижение мира и стабильности возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава иранского Совбеза выразил готовность Тегерана поделиться с Ереваном научным и технологическим опытом, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства, нанотехнологий и биотехнологий.

Стороны подчеркнули необходимость повышения уровня всесторонних политических, экономических и оборонных связей между двумя странами и выразили удовлетворение прогрессом в сотрудничестве.

Была также отмечена важность расширения взаимодействия в новых областях, таких как строительство нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов.