О нас

Глава Совбеза Ирана: Присутствие внерегиональных сил мешает миру и стабильности в регионе

Глава Совбеза Ирана: Присутствие внерегиональных сил мешает миру и стабильности в регионе Достижение мира и стабильности возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию.
В регионе
9 января 2025 г. 23:27
Глава Совбеза Ирана: Присутствие внерегиональных сил мешает миру и стабильности в регионе

Достижение мира и стабильности возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава иранского Совбеза выразил готовность Тегерана поделиться с Ереваном научным и технологическим опытом, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства, нанотехнологий и биотехнологий.

Стороны подчеркнули необходимость повышения уровня всесторонних политических, экономических и оборонных связей между двумя странами и выразили удовлетворение прогрессом в сотрудничестве.

Была также отмечена важность расширения взаимодействия в новых областях, таких как строительство нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi