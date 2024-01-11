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Глава Совбеза Армении примет участие во встрече по "Формуле мира" Зеленского

Глава Совбеза Армении примет участие во встрече по "Формуле мира" Зеленского Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит с рабочим визитом Швейцарию, где примет участие в 4-й встрече по украинской "Формуле мира". Очередная встреча состоится в Давосе 14 января.
В регионе
11 января 2024 г. 13:29
Глава Совбеза Армении примет участие во встрече по Формуле мира Зеленского

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит с рабочим визитом Швейцарию, где примет участие в 4-й встрече по украинской "Формуле мира". Очередная встреча состоится в Давосе 14 января.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"Формула мира", представленная президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2023 года, предполагает вывод российских войск из зоны боевых действий, возвращение к границам 1991 года, выплаты репараций, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.

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Версия на английском языке Head of Armenian Security Council to attend meeting on Zelenskyy's Peace Formula

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