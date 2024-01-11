Глава Совбеза Армении примет участие во встрече по "Формуле мира" Зеленского

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит с рабочим визитом Швейцарию, где примет участие в 4-й встрече по украинской "Формуле мира". Очередная встреча состоится в Давосе 14 января.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит с рабочим визитом Швейцарию, где примет участие в 4-й встрече по украинской "Формуле мира". Очередная встреча состоится в Давосе 14 января.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"Формула мира", представленная президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2023 года, предполагает вывод российских войск из зоны боевых действий, возвращение к границам 1991 года, выплаты репараций, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.