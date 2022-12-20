Глава Совбеза Армении обвинил российскую сторону

Лачынская дорога находится под контролем миротворческих сил России в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Поэтому бесперебойное и безопасное движение по данной дороге несет российская сторона.

Лачынская дорога находится под контролем миротворческих сил России в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Поэтому бесперебойное и безопасное движение по данной дороге несет российская сторона.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на внеочередном заседании парламента.

"Очевидно, какая страна несет обязательства и что происходит. Мы работаем с Россией по этому вопросу, чтобы открыть ее как можно раньше. Призываю оппозицию также работать в этом направлении, чтобы Россия выполняла свои обязательства и обеспечила бесперебойное и безопасное движение", - заявил он.

Он подчеркнул, что "власти используют все инструменты для решения кризиса".

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.