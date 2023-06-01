Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет - решат военные.

В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет - решат военные.

Как передает Report, так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу" прокомментировал вероятность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту.

"Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", - сказал Данилов.