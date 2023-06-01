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Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет - решат военные.
В регионе
1 июня 2023 г. 01:17
Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет - решат военные.

Как передает Report, так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу" прокомментировал вероятность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту.

"Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", - сказал Данилов.

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Версия на азербайджанском языке Danilov Britaniya istehsalı olan raketlə Krım körpüsünə endiriləcək mümkün zərbəni şərh edib

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