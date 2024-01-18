Глава СНБО Алексей Данилов: Украина не ведет никаких переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report прокомментировал новый законопроект о мобилизации, ситуацию на российско-украинском фронте и прочие актуальные вопросы повестки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report прокомментировал новый законопроект о мобилизации, ситуацию на российско-украинском фронте и прочие актуальные вопросы повестки.

- Новый законопроект о мобилизации вызвал большой резонанс в обществе, его обсуждение в парламенте было отложено. В чем причина этого и какие моменты не совпадают с позицией общественности?

- Мобилизация в Украине была объявлена сразу после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Теперь необходимо внести некоторые коррективы, чтобы сделать этот процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды вооруженных сил Украины.

- Когда начнутся обсуждения?

- Это зависит от решения депутатов Верховной Рады. Они законодатели и это в их компетенции.

- Новый законопроект также предусматривает призыв граждан, находящихся в настоящий момент за границей. Какой механизм будет применен для того, чтобы вернуть их в страну?

- Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца.

- В последнее время эксперты делают прогнозы касательно возможной атаки ВС России на европейские страны. Считаете ли вы это возможным?

- Если Россия потерпит поражение в Украине, войны в Европе, конечно, не будет. Если же Европа продолжит наблюдать за текущими процессами со стороны и не будет активно помогать нашей стране, военная конфронтация между НАТО и РФ не исключена. НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас.

- В последнее время зарубежные и местные СМИ все чаще утверждают о тайных переговорах между Украиной и Россией. Правда ли это?

- Мы не ведем переговоры с Россией. Все это ерунда и дезинформация. Для переговоров должна быть создана специальная переговорная группа, утвержденная указом президента Украины, которая будет иметь соответствующие полномочия. Никаких переговоров у нас не было.

- Все чаще обсуждается вопрос о задержке военной помощи со стороны США. Какие альтернативы рассматривают власти, если США не возобновят поставки?

- Считаем, что США все же продолжат оказывать помощь Украине. Задержка связана с внутриполитическими процессами, наступил предвыборный период. Но я уверен, что в Вашингтоне примут решение в нашу пользу.

- В последнее время ВСУ наносят удары по территории России. Вероятно, это ответные удары на фоне ракетных обстрелов украинских городов со стороны РФ…

- Военные объекты на территории России являются нашими легитимными целями. Мы их обязательно уничтожим. ВСУ добиваются наибольших успехов на море, на участке фронта в акватории Черного моря. В этом году наши войска уничтожили очень важную цель – самолет А-50, выполнявший важные для оккупантов задачи. У них всего несколько таких самолетов. Мы не воюем с гражданским населением. Мы будем наносить удары исключительно по военным объектам.