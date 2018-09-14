Глава СНБ Армении планирует сменить место жительства из-за угроз

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян в ближайшем будущем переедет на одну из правительственных дач, где из новых властей в настоящее время проживает только премьер-министр Никол Пашинян с семьей. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание пишет, что Ванецян долгое время ремонтирует свою дачу на собственные средства.

"Последние события ускорили этот процесс, поскольку СНБ располагает фактами, согласно которым в отношении лиц, осуществляющих уголовное преследование, готовится некий заговор", - отмечается в заметке.

Следственный комитет Армении расследует уголовное дело о превышении полномочий по факту аудиозаписи разговора глав спецслужб

Авторы публикации напоминают, что по новому закону любому высокопоставленному чиновнику по решению главы правительства на территории правительственных дач может быть предоставлен особняк.

11 сентября в интернете появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова.