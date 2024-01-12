Пашинян переназначил Абазяна на должность главы СНБ Армении

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден от занимаемой должности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переназначил Армена Абазяна на должность главы СНБ.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее стало известно, что Абазян был освобожден от занимаемой должности по указу президента и предложению премьер-министра Армении.

Фактически, его уволили и переназначили, поскольку, согласно поправкам к закону "О службе в органах национальной безопасности", в соответствии с требованиями Конституции 2015 года, главу СНБ будет теперь назначать не президент, а премьер-министр.

14.06

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Абазян занимал эту должность с ноября 2020 года.