​Глава СНБ Армении обвиняется в злоупотреблении служебным положением

За незаконный сбор, распространение конфиденциальной информации о личной жизни на основании данных, полученных в рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой, обвинение в злоупотреблении служебным положением предъявлено главе подразделения Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, чиновник без служебной необходимости, целесообразности, установленной законом и при отсутствии других правомерных оснований, попросил сотрудника соответствующего подразделения СНБ проверить в базе информацию о судимости министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна. Вышеуказанный сотрудник по требованию руководителя подразделения получил из картотеки полиции справку о судимости Папикяна, которая содержала конфиденциальную информацию, касающуюся наказания по приговору и других обстоятельств.

Таким образом, чиновник СНБ, исходя из личной выгоды, умышленно нанес вред правам Папикяна и его законным интересам. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. Следователем принято решение временно прекратить его полномочия.