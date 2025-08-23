О нас

Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили заявил о своей отставке

23 августа 2025 г. 17:59
Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили заявил о своей отставке

Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили заявил, что покидает должность и станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице СГБ Грузии в Facebook от имени Оханашвили.

"Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что кандидатура исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе будет представлена парламенту для утверждения в качестве нового главы СГБ.

"Он не нуждается в особом представлении. Отмечу лишь, что у него есть достаточно продолжительный опыт работы в правоохранительных органах, что очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности", — подчеркнул Кобахидзе.

