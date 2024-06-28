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Глава СК России предложил рассмотреть возвращение смертной казни

Глава СК России предложил рассмотреть возвращение смертной казни Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.
В регионе
28 июня 2024 г. 18:32
Глава СК России предложил рассмотреть возвращение смертной казни

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

Как сообщает российское бюро Report, об этом председатель СК заявил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что число тяжких преступлений в стране растет, и предложил в связи с этим подумать о возвращении смертной казни.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал он.

При этом Бастрыкин считает, что для этого достаточно указа президента: "Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь".

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