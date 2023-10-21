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Глава SETA: Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе

Глава SETA: Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе.
В регионе
21 октября 2023 г. 18:14
Глава SETA: Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе

Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил председатель Турецкого фонда политики, экономики и социальных исследований (SETA) Бурханеддин Дуран.

Эксперт сказал, что Турция придает большое значение подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией: “Это также важный шаг для нормализации армяно-турецких отношений. Потому что в конечном итоге стабильность и экономическое сотрудничество стран региона всем на пользу".

Дуран также подчеркнул, что Турция имеет большой опыт в урегулировании вопросов дипломатическим путем: “После решения карабахского вопроса у нас открываются большие возможности на Кавказе. Союз, который может объединить Азербайджан, Турцию, Армению, Грузию, Россию и Иран, позволит открыть путь к экономической интеграции, стать примером для всего мира путем объединения Азии и Европы. В связи с этим главным вопросом является Зангезурский коридор. И Турция имеет право взять на себя здесь конструктивную роль".

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Версия на азербайджанском языке SETA rəhbəri: “Cənubi Qafqazda siyasətin formalaşmasında Türkiyənin rolu konstruktivdir”

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