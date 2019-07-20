Новое руководство "Рустави 2" не уволит оскорбившего президента России сотрудника

Сотрудник грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина, не будет уволен.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам новый генеральный директор телекомпании Паата Салия.

По его словам, Г.Габуния, отстраненный на два месяца, может вернуться на работу по истечении срока взыскания.

Относительно ограничения деятельности сотрудника телеканала, П.Салия отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данного вопроса: "Общественность поддержала решение, принятое в отношении Георгия Габунии".

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии. 7 июля он выступил в эфире с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, тем самым вызвав серьезное недовольство у общественности Грузии. После этого саморегулирующая комиссия телекомпании решила отстранить журналиста от работы на два месяца.