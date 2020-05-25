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Глава российского региона заразился коронавирусом

​Глава российского региона заразился коронавирусом

Шолбан Кара-оол

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

"Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность", — сказал он. По словам главы российского региона, кроме него в больнице сейчас лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников.

"Зараза очень страшная", — добавил Кара-оол. Он рассказал, что коронавирус задевает многие стороны здоровья, болит голова, у кого-то из больных воспаление легких.

Кара-оол похвалил врачей за хорошую работу и отметил, что "рано или поздно" о его болезни все равно станет известно, однако он попробует исполнять свои обязанности дистанционно. "Это испытание мы пройдем, все будет хорошо", — заверил он.

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