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    ​Глава ПАО "Россети": Энергокоридор Россия–Грузия–Армения–Иран выгоден

    Министры энергетики Армении, Грузии, Ирана и гендиректор ПАО Россети подписали меморандум о сотрудничестве

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Энергетический коридор Россия–Грузия–Армения–Иран является выгодным".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи министров энергетики Армении, Грузии, Ирана и гендиректора ПАО "Россети". В ходе встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

    "Современные технологи и экономика позволяют нам углублять сотрудничество между энергетическими системами. Для нашей компании проект выгоден не только технологически, но и экономически. Это будет стратегический маршрут по перетоку электроэнергии между нашими странами", - заявил Бударгин.

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