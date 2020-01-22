Глава Роскосмоса призвал страны СНГ к полномасштабному сотрудничеству в космической сфере

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Страны СНГ имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в космической сфере, результаты которого все больше влияют на обеспечение экономического роста. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Минске гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на первом заседании Межгосударственного совета по космосу стран СНГ.

"В странах СНГ есть необходимость к переходу от двустороннего сотрудничества к многостороннему формату. Результатом нашего сотрудничества должны стать знаковые крупные проекты и программы", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин считает, что в странах Содружества "потенциал сотрудничества в космической сфере гигантский, но до сих пор не до конца востребован". "Это пилотируемые и беспилотные полеты в космос, осуществление научных фундаментальных прикладных научных исследований, создание новых космических средств и технологий, зондирования земли", - сказал он.

Глава Роскосмоса считает, что для "стран СНГ вопросы навигации, связи и дистанционного зондирования Земли особенно важны, потому что вместе мы представляем собой страны с большой территорией". "Связать эти большие территории, обеспечить надежный контроль, безопасность можно только с помощью космических технологий", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.