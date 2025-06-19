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Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации работников из АЭС в Иране

Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации работников из АЭС в Иране Глава Росатома Алексей Лихачев поблагодарил Азербайджан за содействие в вывозе части своих сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, которые находились там в командировке.
В регионе
19 июня 2025 г. 12:36
Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации работников из АЭС в Иране

Глава Росатома Алексей Лихачев поблагодарил Азербайджан за содействие в вывозе части своих сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, которые находились там в командировке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Часть людей, которые находились на АЭС "Бушер" в режиме командировок, уже вывезли. Спасибо Азербайджану и Армении [за помощь в эвакуации] - разными дорогами, но с таким позитивным результатом", - сказал он.

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Версия на английском языке Rosatom сhief thanks Azerbaijan for assisting in evacuation of workers from Iranian nuclear plant
Версия на азербайджанском языке “Rosatom”un rəhbəri İrandakı AES-dən işçilərin təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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