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Глава "Росатом": Готовимся к переговорам по строительству новой АЭС в Турции

Глава "Росатом": Готовимся к переговорам по строительству новой АЭС в Турции "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции.
В регионе
27 апреля 2023 г. 17:07
Глава Росатом: Готовимся к переговорам по строительству новой АЭС в Турции

"Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам глава "Росатом" Алексей Лихачев перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую".

"Мы знаем о планах турецкого правительства, и их поддерживаем. Готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют, это определит турецкое правительство", - сказал он.

Он отметил, что у российской стороны имеются свои предложения по строительству новой АЭС в Турции. Они касаются технического облика, локализации объекта и т.д.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

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