​Глава Республики Ингушетия РФ поздравил Президента Азербайджана

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Магомед Калиматов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
На протяжении многих лет Ваша созидательная деятельность ярко выражается в конкретных делах, направленных на развитие и процветание Азербайджанской Республики и благополучие ее жителей. Уверен, что Ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят Вам и в дальнейшем успешно реализовывать намеченные планы.
Желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким".
News DepartmentАвтор новости