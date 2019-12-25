​Глава Республики Ингушетия РФ поздравил Президента Азербайджана

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Магомед Калиматов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

На протяжении многих лет Ваша созидательная деятельность ярко выражается в конкретных делах, направленных на развитие и процветание Азербайджанской Республики и благополучие ее жителей. Уверен, что Ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят Вам и в дальнейшем успешно реализовывать намеченные планы.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким".