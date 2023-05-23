О нас

Глава разведки Украины заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время

Глава разведки Украины заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако, чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.
В регионе
23 мая 2023 г. 21:44
Глава разведки Украины заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время

Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако, чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, - ред.)", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить нашу территорию, необходимо больше оружия. В частности, это касается западных истребителей.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi əks-hücumun tezliklə başlanılacağını açıqlayıb

Экслюзивные новости

На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi