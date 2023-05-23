Глава разведки Украины заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время

Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако, чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако, чтобы вытеснить оккупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, - ред.)", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить нашу территорию, необходимо больше оружия. В частности, это касается западных истребителей.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.