​Глава разведки Турции подал в отставку

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Глава Национальной разведывательной организации (Milli İstihbarat Təşkilatı) Турции Хакан Фидан подал в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, причиной является его участие в запланированных на 7 июня выборах в Великое национальное собрание Турции (TBMM).

Х.Фидан уже представил заявление об отставке правительству Турции, и оно было принято премьер-министром Ахмедом Давудоглу.

Отметим, что Х.Фидан с 25 мая 2010 года занимает пост главы Национальной разведывательной организации Турции.

Напомним, что, согласно Центральной избирательной комиссии Турции, намеренные принять участие в парламентских выборах госслужащие должны подать в отставку до 10 февраля 2015 года.