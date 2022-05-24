Глава разведки МО Украины: До конца года мы должны зайти на территорию Крыма

До конца года украинские военные могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.
Как передает Report, об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Украинская правда".
По его словам, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года.
"Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев. Война России против Украины закончится единственным сценарием - возвращением оккупированных территорий, включая Крым. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма - жизни сотни тысяч украинцев.