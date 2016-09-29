Глава пресс-службы Госдепартамента: Война в Сирии может перекинуться на российские города

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Радикальные силы могут воспользоваться ситуацией в Сирии. Также нападению могут подвергнуться российские города".

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом на ежедневной пресс-конференции заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

Дипломат отметил, что в случае продолжения в Сирии внутреннего конфликта, некоторые радикальные группы могут воспользоваться ситуацией: "Эта война может перейти сирийскую границу и достичь российских городов".

По его словам, от продолжения конфликта в Сирии могут пострадать и российские военнослужащие: "В этом случае в Россию все чаще будут доставлять гробы с военнослужащими и страна потеряет еще большее количество боевых самолетов".