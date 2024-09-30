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Глава правительства России прибыл с визитом в Иран

Глава правительства России прибыл с визитом в Иран Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Иран.
В регионе
30 сентября 2024 г. 14:05
Глава правительства России прибыл с визитом в Иран

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Иран.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В ходе визита Мишустин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и другими высокопоставленными лицами.

Ранее сообщалось о том, что будет обсужден комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

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