Глава правительства РФ Мишустин прибыл в Ереван на заседание межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где 20-21 октября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где 20-21 октября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В четверг состоится заседание межправсовета в узком составе. В пятницу главы правительств стран ЕАЭС встретятся с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. В тот же день состоится заседание Евразийского межправсовета в широком составе.

В ходе заседания будут обсуждаться актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка объединения, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование.

Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами.

Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов.