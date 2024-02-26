Глава полиции: Возле офиса правящей партии Армении обнаружен муляж бомбы

Возле офиса правящей партии Армении "Гражданский договор" обнаружено не взрывное устройство, а муляж.

Возле офиса правящей партии Армении "Гражданский договор" обнаружено не взрывное устройство, а муляж.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил начальник полиции Арам Ованнисян.

"Мы пытались его нейтрализовать, но даже это не понадобилось", - добавил он.

В Центр оперативного управления полиции МВД сегодня около 13:40 часов поступил сигнал о том, что в Ереване во дворе дома, где расположен офис партии, заложена бомба, и она взорвется. На место происшествия прибыли саперы и спасатели.