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Глава полиции: Возле офиса правящей партии Армении обнаружен муляж бомбы

Глава полиции: Возле офиса правящей партии Армении обнаружен муляж бомбы Возле офиса правящей партии Армении "Гражданский договор" обнаружено не взрывное устройство, а муляж.
В регионе
26 февраля 2024 г. 17:07

Возле офиса правящей партии Армении "Гражданский договор" обнаружено не взрывное устройство, а муляж.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил начальник полиции Арам Ованнисян.

"Мы пытались его нейтрализовать, но даже это не понадобилось", - добавил он.

В Центр оперативного управления полиции МВД сегодня около 13:40 часов поступил сигнал о том, что в Ереване во дворе дома, где расположен офис партии, заложена бомба, и она взорвется. На место происшествия прибыли саперы и спасатели.

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