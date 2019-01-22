Глава полиции Армении будет снят с должности

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Начальник полиции Армении Валерий Осипян в скором времени будет снят с должности. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, Осипяна на этом посту сменит начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Арсен Айвазян, который был назначен на эту должность в августе прошлого года.

Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас недоволен процессом структурных и содержательных преобразований в полиции.