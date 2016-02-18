Глава Пентагона предупредил Россию и Иран о последствиях помощи Асаду

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Поддержка Россией Башара Асада ведет к затягиванию гражданской войны в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

"Куда ведет эта стратегия? Она ведет к продолжению гражданской войны в Сирии. А это не в интересах России", - заявил Картер в ответ на вопрос ведущего CBS о том, оказался ли Асад в гораздо лучшем положении благодаря российской военной помощи.

"Я прямо говорю нашим заокеанским партнерам, здесь не может быть "халявщиков", потому что в итоге выиграем мы. И мы запомним, кто помогал, а кто нет. Мы не делаем никому одолжений и никого не просим об одолжениях, но люди должны действовать с прицелом на долгосрочную перспективу, и мы запомним, кто что делал", - заявил Картер.

Он объяснил, что именно об этом он говорил с коллегами в Брюсселе. По словам Картера, многие страны пришли к выводу, что действия России и Ирана в Сирии не приносят ничего хорошего и "это им еще аукнется".

"Россия с самого начала действует не так. Она не делает того, о чем заявляла, и не делает того, что было бы в ее интересах в условиях борьбы с ИГ", - считает глава Пентагона.