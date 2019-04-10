Глава ПАСЕ совершит визит в Грузию

Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье 29-30 апреля совершит визит в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава ПАСЕ заявила после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Страсбурге.

В рамках визита в Тбилиси Л.М.Паскье примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию членства Грузии в Совете Европы.

На встрече стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества между Грузией и Советом Европы, подчеркнули успехи, достигнутые за последние годы в области демократии и реформ в Грузии.