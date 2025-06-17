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Глава парламента Грузии отправился в Турцию

Глава парламента Грузии отправился в Турцию Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с двухдневным официальным визитом в столицу Турции.
В регионе
17 июня 2025 г. 11:17
Глава парламента Грузии отправился в Турцию

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с двухдневным официальным визитом в столицу Турции.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении законодательного органа страны.

В рамках визита спикер парламента Грузии встретится со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

В состав грузинской делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят вице-спикер парламента Илья Инджия, глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, глава комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе, а также глава группы дружбы с Турцией в парламенте Грузии Георгий Чкония.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri Türkiyəyə yollanıb

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