Глава парламента Грузии отправился в Турцию

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с двухдневным официальным визитом в столицу Турции.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с двухдневным официальным визитом в столицу Турции.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении законодательного органа страны.

В рамках визита спикер парламента Грузии встретится со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

В состав грузинской делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят вице-спикер парламента Илья Инджия, глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, глава комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе, а также глава группы дружбы с Турцией в парламенте Грузии Георгий Чкония.