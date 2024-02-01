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Председатель парламента Грузии: Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов

Председатель парламента Грузии: Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники ищут причины, чтобы объявить бойкот результатам предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года.
В регионе
1 февраля 2024 г. 18:15
Председатель парламента Грузии: Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов

Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники ищут причины, чтобы объявить бойкот результатам предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения.

"Бойкот результатов выборов - обычное правило для "Национального движения". Не думаю, что 2024 год станет исключением, и сейчас они готовят предлоги для бойкота следующих выборов", - заявил Папуашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın spikeri: “Müxalifət parlament seçkilərini boykot etməyə hazırlaşır”

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