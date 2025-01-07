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Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси

Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси Перенос запланированного визита в Тбилиси делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ связан с "тщательным рассмотрением текущих обстоятельств".
В регионе
7 января 2025 г. 12:36
Глава ПА ОБСЕ объяснила причину переноса визита в Тбилиси

Перенос запланированного визита в Тбилиси делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ связан с "тщательным рассмотрением текущих обстоятельств".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом написала президент ПА ОБСЕ Пиа Каума в письме главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.

О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным".

"В связи с запланированным визитом в Грузию я вынуждена сообщить дополнительно к предыдущей корреспонденции, что, к сожалению, визит 8–10 января не состоится, как мы надеялись изначально. Это решение принято после основательного рассмотрения текущих обстоятельств", - написала в письме Каума.

По ее словам, она уже конструктивно обсудила с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе необходимость работать над тем, чтобы привести избирательные процессы в Грузии в соответствие с обязательствами ОБСЕ и международными демократическими стандартами, что отмечается в итоговом отчете наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября 2024 года.

Она отметила, что целью запланированного визита в Грузию было проведение диалога с властями, оппозицией и гражданским обществом по важным рекомендациям и подтверждение приверженности демократических реформ со стороны ОБСЕ.

"Несмотря на то, что я ценю желание вашего правительства принять мою делегацию, я пришла к выводу, что текущие условия не способствуют проведению таких содержательных и инклюзивных дискуссий, которые необходимы для достижения ощутимого прогресса", - написала Каума.

Тем не менее, по ее словам, ПА будет твердо продолжать усилия по поддержке выполнения рекомендаций БДИПЧ и стимулировать диалог между всеми сторонами.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-nın rəhbəri Tbilisiyə səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

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