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Глава ПА НАТО призвал Европу к срочной мобилизации в поддержку Украины

Глава ПА НАТО призвал Европу к срочной мобилизации в поддержку Украины Президент ПА НАТО призывает Европу к срочной мобилизации и увеличению помощи Украине
В регионе
29 апреля 2025 г. 15:43
Глава ПА НАТО призвал Европу к срочной мобилизации в поддержку Украины

Европа должна немедленно мобилизоваться для оказания помощи Украине, а НАТО - перейти к решительным действиям.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрело на брифинге в Верховной раде Украины в ходе визита в Киев.

По его словам, парламенты стран НАТО уже мобилизовали политическую и военную поддержку, а также создали специальный фонд помощи Украине.

"Наша позиция ясна - мы поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины и ее право на самоопределение, в том числе вступление в НАТО. Мы должны продолжать покрывать неотложные потребности Украины", - подчеркнул он.

Перестрело отметил, что вторым приоритетом является совместная работа США, европейских стран и Украины ради справедливого и прочного мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO PA-nın prezidenti Avropanı Ukrayna ilə bağlı təcili səfərbərliyə, yardımı artırmağa çağırıb

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