Глава ОВА: Город Бахмут разрушен более чем на 60%

В результате боевых действий город Бахмут (Украина) разрушен более чем на 60%.

В результате боевых действий город Бахмут (Украина) разрушен более чем на 60%.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, украинские военнослужащие "мужественно защищают город и не дают противнику продвигаться".

В эфире национального телемарафона Кириленко подчеркнул, что Бахмут подвергается постоянным обстрелам. В результате таких атак гибнут гражданские.

"Противник отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города... Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают противнику продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица - две женщины - погибли", - отметил он.