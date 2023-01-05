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Глава ОВА: Город Бахмут разрушен более чем на 60%

Глава ОВА: Город Бахмут разрушен более чем на 60% В результате боевых действий город Бахмут (Украина) разрушен более чем на 60%.
В регионе
5 января 2023 г. 10:16
Глава ОВА: Город Бахмут разрушен более чем на 60%

В результате боевых действий город Бахмут (Украина) разрушен более чем на 60%.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, украинские военнослужащие "мужественно защищают город и не дают противнику продвигаться".

В эфире национального телемарафона Кириленко подчеркнул, что Бахмут подвергается постоянным обстрелам. В результате таких атак гибнут гражданские.

"Противник отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города... Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают противнику продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица - две женщины - погибли", - отметил он.

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