Глава отдела ФСБ России и двое его бывших подчиненных задержаны по делу о взятках

Начальник одного из отделов ФСБ полковник Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных задержаны по подозрению в получении крупных взяток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович", - сообщили в ЦОС.

Одновременно ФСБ России совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, отметили в ЦОС.