Глава отдела департамента МИД России найден застреленным в Москве

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Начальник отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков найден застреленным в собственной квартире в Москве. Как передает Report, об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Тело дипломата с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире. По некоторым данным, на месте обнаружены две гильзы от травматического пистолета. Пистолет нашли под раковиной на кухне.

Источник сообщает, что в квартире, где обнаружено тело, находилась супруга мужчины. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: суицид и убийство.

Официально в ведомстве эту информацию пока не подтвердили.