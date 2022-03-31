Глава офиса Зеленского: Украина не видит реального отвода войск России

Украина не видит реального подтверждения того, что Россия якобы отвела войска по отдельным направлениям фронта.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает окончание войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно это касается гуманитарной сферы", – сказал он.
Глава ОП подчеркнул, что тяжелая ситуация наблюдается в Мариуполе, где "люди умирают без еды и воды, а российские войска не разрешают им покинуть город. Катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны".
Ермак отметил, что позиция Украины очень открыта и прозрачна: "Мы хотим остановить эту войну. Мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал Ермак.