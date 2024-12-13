Глава Офиса Зеленского: Украина не готова к переговорам с РФ

Украина на сегодняшний день находится в недостаточно сильной позиции, чтобы вести переговоры с Россией о завершении конфликта.

Украина на сегодняшний день находится в недостаточно сильной позиции, чтобы вести переговоры с Россией о завершении конфликта.

Как передает Report, об этом заявил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинскому изданию "Общественное".

"Украина должна дойти до того момента переговоров, тогда, когда мы очень сильны и мы можем говорить на равных", - сказал он.

По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО и получить четкие гарантии невозобновления конфликта через два-три года.

Отметим, что советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил переговоры с Россией, уточнив, что в Киеве не хотят, чтобы они проходили на условиях Москвы. Он выразил мнение, что для обеспечения интересов Украины на потенциальных переговорах Западу следует "усилить давление на Россию".