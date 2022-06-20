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Глава Офиса президента Украины: Беларусь уже участвует в войне

Глава Офиса президента Украины: Беларусь уже участвует в войне Беларусь участвует в войне против Украины, поскольку с ее территории стартовали первые ракеты и двинулись войска.
В регионе
20 июня 2022 г. 13:00
Глава Офиса президента Украины: Беларусь уже участвует в войне

Беларусь участвует в войне против Украины, поскольку с ее территории стартовали первые ракеты и двинулись войска.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил изданию LB.ua руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не является очень высокой именно из-за настроений народа Беларуси", - пояснил Ермак.

Он также оценил перспективы привлечения к ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко за соучастие в войне: "Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не принимает активного участия в войне", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri: “Belarus artıq müharibədə iştirak edir”

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