Глава оборонного ведомства Кипра посетит Армению

Вопросы сотрудничества Армении и Кипра в оборонной сфере обсуждались в телефонном разговоре министров обороны двух стран Сурена Папикяна и Василиса Пальмаса.

Вопросы сотрудничества Армении и Кипра в оборонной сфере обсуждались в телефонном разговоре министров обороны двух стран Сурена Папикяна и Василиса Пальмаса.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося в пятницу, обсуждались также вопросы повестки предстоящего официального визита министра обороны Кипра в Армению.

Напомним, в конце прошлого года во время визита на Кипр Сурен Папикян и его коллега Михалис Йоргаллас договорились развивать партнерство по более широкой повестке: учебно-тренировочные программы, обмен опытом в различных областях, военно-техническое сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.